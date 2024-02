Business news: Libia, Parlamento trasferisce 10 entità al Fondo guidato da Belkacem Haftar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti libica ha recentemente trasferito l'affiliazione di dieci organi esecutivi al Fondo per lo sviluppo e la ricostruzione della Libia, istituito sotto la guida di Belkacem Haftar, figlio del comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Enl) con sede a Bengasi, Khalifa Haftar. Secondo quanto riferisce il sito web d'informazione libico “Al Wasat”, le entità includono il Fondo per la Ricostruzione della Città di Derna e delle aree colpite, insieme ai comitati dedicati allo sviluppo e alla ricostruzione ad esso associati; l'Autorità per lo sviluppo della Mezzaluna petrolifera; l'Autorità per lo sviluppo urbano; l'Autorità per lo sviluppo dei centri amministrativi; L'Autorità esecutiva per lo sviluppo delle regioni e dei progetti petroliferi; l’Autorità per i progetti pubblici; il Comitato per la ricostruzione e la stabilizzazione; il Comitato per la ricostruzione e la stabilizzazione della città di Kufra; l'Agenzia per l'esecuzione dei progetti di edilizia abitativa e servizi pubblici; l’autorità per le strade e i ponti. (Lit)