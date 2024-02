Business news: presidente Tunisia, “banche si impegnino a sostenere economia e sviluppo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha sottolineato la necessità che tutti gli istituti bancari pubblici e privati e le altre istituzioni finanziarie della Tunisia si impegnino a sostenere l'economia nazionale, “sulla base delle scelte del popolo e non sulla base di un qualunque diktat esterno”. La dichiarazione è arrivata durante un incontro ieri al palazzo di Cartagine con il presidente dell'Associazione professionale tunisina delle banche e degli istituti finanziari, Neji Ghandri. Secondo un comunicato rilasciato nella tarda serata di ieri, Saied ha sottolineato la necessità di concedere crediti a condizioni favorevoli, in particolare ai cittadini che hanno creato piccole medie imprese. "E’ necessario limitare le commissioni di servizio, che sono ingiustificate e di cui il cliente non comprende le ragioni né come vengono detratte dal suo conto, ricordando che i prestiti sono legalmente pattuiti tra due parti, ma in realtà obbediscono alla volontà esclusiva dell'istituto bancario", ha detto il presidente. Il presidente ha invitato tutte le banche a contribuire allo sviluppo del Paese, I"non solo concedendo crediti ad un certo numero di istituzioni e imprese pubbliche per ristabilire il loro equilibrio finanziario, ma anche contribuendo alla realizzazione di progetti di importanza nazionale". Un disegno di legge approvato la scorsa settimana dall'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp) consente alla Banca centrale della Tunisia (Bct) di concedere agevolazioni per un valore di 2 miliardi di euro al Tesoro generale dello Stato. Durante l’udienza parlamentare presso il palazzo del Bardo, la ministra delle Finanze, Sihem Boughdiri Nemsia, ha spiegato che "il disegno di legge consentirà al governo di raccogliere i fondi necessari per soddisfare le urgenti esigenze finanziarie dello Stato". Il fabbisogno finanziario solo per il primo trimestre del 2024 ammonta a quattro miliardi e mezzo di euro, che serviranno in particolare per il rimborso del debito interno ed estero (2 miliardi di euro), il pagamento degli stipendi (805 milioni di euro), investimenti (290 milioni di euro), finanziamento delle spese delle imprese pubbliche (537 milioni di euro) e sussidi per gli idrocarburi (290 milioni di euro). (segue) (Tut)