Business news: presidente Tunisia, “lavoratori hanno diritto a salari giusti e stabilità professionale”

- Il presidente della Repubblica della Tunisia, Kais Saied, ha sottolineato che lo Stato “non deve permettere che i lavoratori siano privati di un salario giusto e del loro diritto alla stabilità nella propria carriera professionale”. Lo si legge in un comunicato di Cartagine, sede dell'amministrazione presidenziale tunisina, rilasciato ieri sera a margine dell'incontro del capo dello Stato con il ministro del Lavoro e della Formazione professionale, Lotfi Diab, e il sottosegretario responsabile delle imprese private, Riad Choud. Kaies esposto la questione dei contratti a tempo determinato, rinnovati in genere ogni tre mesi, per cui il lavoratore "si trova è un ostaggio – ha spiegato il capo dello Stato - che non ha diritto dinanzi a colui che l'ha ipotecato in nome di una legge in cui sono assenti le più elementari regole di giustizia o nozione di diritto". Il presidente ha sottolineato inoltre la necessità di superare tutte le difficoltà incontrate da quanti hanno avviato imprese private, segnalando che "molte misure vengono utilizzate solo per consentire ad alcune persone di sfruttare la res publica a prezzi più bassi, come è avvenuto nell'oasi di Djemna e come avviene oggi in non pochi governatorati della Repubblica". Djemna è una piccola città situata nel sud della Tunisia, circondata dal Sahara, conosciuta per il suo A'in che è una fonte di acqua salutare. Il presidente della Repubblica ha fatto riferimento alla necessità di accelerare la revisione di quella che viene definita "prestazione di servizio", una tipologia contrattuale tunisina che Saied ha definito "una schiavitù mascherata", poiché "il sudore di uomini e donne viene trasformato in merce da alcune aziende, pagando salari più bassi della norma". (Tut)