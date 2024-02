Business news: Tunisia-Ue, firmati contratti da 8,7 milioni di euro a sostegno dei produttori di cereali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito del programma Adapt Cereals, finanziato dall'Unione europea e attuato dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics) in collaborazione con il Programma alimentare mondiale, si è svolta a Tunisi la cerimonia di firma di importanti contratti di sovvenzione, segnando un altro passo avanti nel sostegno dei partner europei al settore cerealicolo tunisino. Quattro raccoglitori in rappresentanza dell'Ufficio dei cereali – Cosem, Sosem, Cma e Ssc - hanno firmato con l'Aics contratti per un valore complessivo di circa 8,7 milioni di euro, riguardanti le campagne cerealicole 2023-2024 e 2024-2025, e finalizzati a sostenere più di 3 mila coltivatori di cereali tunisini. Lo hanno reso noto i responsabili del programma Adapt Cereals in un comunicato stampa, aggiungendo che questi sussidi, che saranno distribuiti dai raccoglitori firmatari ai produttori di cereali sotto forma di sconti, costituiscono un pilastro centrale di sostegno ai coltivatori di cereali tunisini nella riduzione dei costi di produzione. "L'Unione europea e i suoi partner, consapevoli delle sfide cui deve far fronte la Tunisia in un settore che resta segnato dalle tensioni sul mercato mondiale dei cereali in seguito alla guerra in Ucraina e delle sfide affrontate dai produttori per garantire una produzione sostenibile, di qualità e sufficiente, mobilitano le proprie risorse finanziarie e sostegno tecnico per sostenere le iniziative nazionali", si legge nel comunicato. L’iniziativa rientra pertanto nel desiderio dell’Ue di fornire sostegno finanziario diretto ai produttori, rendendo gli aiuti più accessibili e contribuendo alla promozione di un'agricoltura sostenibile e resiliente di fronte alle sfide climatiche. Ciò pone i produttori al centro del sistema di sostegno messo in atto dal programma Adapt Cereals, garantendo non solo un'efficiente distribuzione delle risorse, ma anche facilitando l'accesso alle moderne tecnologie e pratiche agricole. L'obiettivo è raggiungere migliaia di coltivatori di cereali, incoraggiare l'adozione di metodi rispettosi dell'ambiente e sostenere la transizione verso un'agricoltura più produttiva e sostenibile, in linea con gli obiettivi della Tunisia su questi temi. A tal fine, i produttori di cereali potranno beneficiare del monitoraggio e del sostegno dell'Istituto nazionale delle grandi colture (Ingc). L'Ue e l'Aics, in collaborazione con i propri partner, rafforzano quindi il loro sostegno alla Tunisia, ribadendo il proprio impegno per lo sviluppo sostenibile e la sicurezza alimentare. L'Ue ha stanziato in totale 24,8 milioni di euro per questo programma, sottolineando che Adapt Cereals rappresenta "una risposta all'urgente necessità di stabilizzare un settore strategico per la Tunisia, che svolge un ruolo chiave per lo sviluppo del Paese e che garantisce l'alimentazione di base a tutte le fasce della popolazione". (Tut)