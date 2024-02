Business news: Egitto, Adnoc e Bp costituiranno joint venture nel settore del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia emiratina Adnoc e la britannica Bp hanno concordato di formare una joint venture in Egitto che si concentrerà sullo sviluppo degli asset nel settore del gas nella seconda metà del 2024. Lo riferisce un comunicato stampa. Nel quadro dell'accordo, Bp trasferirà alla joint venture le quote in tre concessioni di sviluppo e negli accordi di esplorazione in Egitto. Da parte sua, Adnoc fornirà un contributo economico da utilizzare per future opportunità di crescita. L'accordo con Bp “rappresenta un significativo passo avanti mentre Adnoc costruisce il suo portafoglio internazionale di gas naturale”, ha affermato Musabbeh al Kaabi, direttore esecutivo di Adnoc per le soluzioni a basse emissioni di Co2 e la crescita internazionale. La partnership “migliorerà la sicurezza energetica egiziana e il potenziale economico del Paese arabo più popoloso della regione”, ha affermato Al Kaabi. Le attività includono la partecipazione del 10 per cento di Bp nella concessione di Shorouk che contiene il gigantesco giacimento di gas di Zohr e il blocco offshore di North Damietta nel delta del Nilo in Egitto. Bp trasferirà inoltre alla nuova joint venture una partecipazione del 50 per cento nella concessione offshore di North El Burg. Dal 2008 sono state effettuate quattro scoperte di gas nel blocco, di cui Satis è la scoperta più grande, rappresentando oltre la metà di tutte le riserve. “La joint venture offre una piattaforma per la crescita internazionale che fa avanzare la nostra partnership strategica di lunga data con Adnoc”, ha affermato William Lin, rappresentante di Bp. L’Egitto, che sta affrontando un aumento della domanda di gas da parte della sua popolazione di oltre 106 milioni di abitanti, mira a diventare un fornitore energetico regionale. Nel 2023, la Bp ha dichiarato che investirà 3,5 miliardi di dollari in Egitto insieme ai suoi partner nei prossimi tre anni. Una parte degli investimenti dell’azienda sarà destinata a progetti di energia rinnovabile, compreso l’idrogeno verde. (Res)