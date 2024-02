Business news: Nigeria, proteste contro il carovita, presidente Tinubu incontra i governatori statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Nigeria, Bola Tinubu, incontrerà i governatori statali per discutere dell'aumento del costo della vita nel Paese. La riunione, riferisce il quotidiano "The Punch", è la seconda di questo genere da quando Tinubu ha inaugurato il Consiglio economico nazionale, lo scorso 15 giugno. Ciò fa seguito al recente aumento dei prezzi alimentari, alle difficoltà economiche e alle sacche di insicurezza registrate a livello nazionale. Di recente la presidenza ha criticato i governatori, rinfacciando loro il mancato pagamento degli stipendi, delle pensioni e del salario minimo di 30 mila naira (18,3 euro) l'ora. Numerose proteste erano scoppiate in diverse parti del Paese a causa dell'alto costo della vita, le più partecipate delle quali si sono svolte negli Stati di Niger, Kano, Kogi e Ondo. Le proteste sono esplose dopo la decisione del presidente Tinubu di tagliare i sussidi sul carburante. La Nigeria, il più grande produttore di petrolio dell'Africa, ha sostenuto per anni il costo della benzina, ma dopo la sua elezione Tinubu ha affermato che la politica è insostenibile. L’aumento dei costi di trasporto ha esercitato ulteriore pressione sui cittadini nigeriani e nelle ultime settimane ci sono state proteste per l’impennata dei prezzi alimentari e per l’incapacità dei salari di tenere il passo. I sindacati hanno minacciato uno sciopero nelle prossime settimane. (Res)