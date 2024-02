Business news: Ghana, presidente Akufo-Addo licenza il ministro delle Finanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Ghana, Nana Akufo-Addo, ha sostituito il ministro delle Finanze, Ken Ofori-Atta. In una nota, l'ufficio del presidente fa sapere sapere che Ofori-Atta sarà sostituito da Mohammed Amin Adam, attualmente ministro di Stato presso il ministero delle Finanze e precedentemente vice ministro dell'Energia responsabile del settore petrolifero. Nessuna motivazione ufficiale è stata fornita per l'avvicendamento, tuttavia Ofori-Atta accusato da più parti di aver provocato la peggiore crisi economica degli ultimi decenni nel Paese. Ofori-Atta ha supervisionato gli sforzi di ristrutturazione del debito del Ghana dopo che il Paese - produttore di oro, petrolio e cacao - è andato in default per la maggior parte del suo debito estero nel dicembre 2022. In quell'anno l'inflazione è salita oltre il 50 per cento e la valuta locale, il cedi, ha conosciuto un crollo. Ofori-Atta ha dovuto affrontare numerose richieste di dimissioni da parte dei manifestanti scesi in piazza e dei parlamentari sia dell'opposizione che del partito al governo. L'economia del Ghana ha iniziato a riprendersi da quando il governo, lo scorso anno, si è assicurato un programma di prestiti da 3 miliardi di dollari con il Fondo monetario internazionale (Fmi) e a gennaio ha raggiunto un accordo per ristrutturare 5,4 miliardi di dollari di prestiti con i suoi creditori ufficiali.Res (Res)