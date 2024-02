Business news: Etiopia, ministro delle Finanze Shide nominato presidente Cda della Banca commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha nominato il ministro delle Finanze, Ahmed Shide, come nuovo presidente del consiglio di amministrazione della Banca commerciale dell'Etiopia (Cbe) al posto di Teklewold Atnafu. Lo riferisce il quotidiano "Addis Fortune". Il consiglio è composto da Fitsum Asefa, ministro della Pianificazione e dello sviluppo; Getachew Negera, consigliere del ministro delle Finanze; Addisu Haba, ex presidente della Debub Global Bank; Ahmed Tusa, ex capo dell'Ethiopian Shipping & Logistics Services Enterprise; Tigist Hamid, capo dell'Information Network Security Administration (Insa). (Res)