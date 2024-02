Business news: Africa, crescita economica nel 2023 scesa al 3,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 la crescita economica dell'Africa è scesa al 3,2 per cento lo scorso anno dal 4,1 per cento del 2022. Lo ha reso noto la Banca africana di sviluppo (Afdb) nel suo ultimo rapporto, nel quale prevede una crescita più elevata quest'anno per tutte le regioni tranne l'Africa centrale. Secondo il rapporto, l’instabilità politica e il rallentamento economico della Cina stanno aggravando gli shock dovuti alla crisi sanitaria del Covid-19 e alla guerra in Ucraina. Il dato finale per il 2023 è stato inferiore alla crescita del 3,4 per cento prevista dalla Banca nel suo ultimo aggiornamento di novembre. L'istituto ha inoltre tagliato le stime di crescita regionale per l’Africa centrale e settentrionale, nel contesto della recessione in Guinea equatoriale - tra i principali Paesi produttori di petrolio africani - e delle conseguenze delle devastanti inondazioni in Libia. “Gli shock che hanno colpito le economie africane dal 2020 hanno danneggiato la crescita, con implicazioni a lungo termine”, afferma la Banca nel rapporto. Nonostante gli shock che hanno colpito la regione, 15 Paesi africani hanno registrato una crescita economica superiore al 5 per cento lo scorso anno, tra cui l’Etiopia - che sta ristrutturando il proprio debito estero - la Costa d’Avorio, la Repubblica democratica del Congo, le isole Mauritius e il Ruanda. La Banca prevede inoltre una crescita più rapida in tutte le regioni ad eccezione dell’Africa centrale nel 2024, con l’Africa meridionale considerata il fanalino di coda con il 2,2 per cento rispetto al 5,7 per cento dell’Africa orientale. La Nigeria, la più grande economia dell’Africa occidentale, è destinata a crescere del 2,9 per cento nel 2024, in aumento di 0,4 punti percentuali rispetto allo scorso anno poiché una valuta fortemente svalutata spinge verso l’alto l’inflazione, esacerbando la crisi del costo della vita. (Res)