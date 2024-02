Regno Unito: ex presidente Post Office, governo chiese ritardare risarcimenti scandalo Horizon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente di Post Office, Henry Staunton, era stato incaricato dal governo di ritardare i risarcimenti legati allo “scandalo Horizon” affinché il governo potesse “arrivare zoppicando alle elezioni” con la minore responsabilità finanziaria possibile. È lo stesso Staunton a raccontarlo in un'intervista all'edizione domenicale del quotidiano “The Times”. Post Office Limited è una società di uffici postali al dettaglio nel Regno Unito che fornisce al pubblico un'ampia gamma di prodotti, tra cui francobolli e servizi bancari. Lo scandalo Horizon è una vicenda relativa al periodo compreso fra il 1999 e il 2015 quando oltre 900 direttori vari uffici vennero perseguiti ingiustamente per appropriazione indebita a causa di difetti nel software di contabilità. L'ex presidente ha spiegato come dal governo sarebbero giunte spinte affinché Staunton scrivesse una lettera al ministero delle Finanze per spiegare che il fatto che pochissimi direttori degli uffici postali si fossero fatti avanti per ottenere l'annullamento delle loro condanne in seguito all'emergere dello scandalo Horizon sarebbe dovuto al fatto che erano effettivamente “colpevoli di quanto accusato”. (segue) (Rel)