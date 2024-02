Regno Unito: ex presidente Post Office, governo chiese ritardare risarcimenti scandalo Horizon (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Staunton, Post Office, tutt'ora, rimane nel “caos”, afflitto da una cultura “tossica” in cui i dirigenti continuano a diffidare dei direttori degli uffici postali. Il sospetto che stiano “frugando nella cassa è diffuso”, ha affermato l'ex presidente. Inoltre, Post Office impiega ancora più di 40 investigatori coinvolti nel perseguimento illegittimo dei direttori degli uffici postali: stando alle parole di Staunton questi investigatori vengono definiti “gli intoccabili” all’interno della società a causa del potere che esercitano. Interpellato dal "The Times", un portavoce del governo ha respinto totalmente le accuse dell'ex dirigente. "Il governo ha accelerato il risarcimento delle vittime e ha costantemente incoraggiato i direttori delle poste a presentare le loro richieste. Suggerire azioni o conversazioni avvenute in senso contrario è errato”. (Rel)