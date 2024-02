Francia: sondaggio, maggioranza cittadini vuole che proseguano gli aiuti all'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza dei cittadini francesi vuole mantenere o aumentare destinati all'Ucraina. E' quanto emerge da un sondaggio dell'istituto Ispos per il settimanale “La Tribune Dimanche” pubblicato ieri sera. Per quasi tre quarti degli intervistati in Francia, la consegna a Kiev di materiale umanitario (medicinali, cibo, ecc.) deve essere mantenuta a questi livelli (44 per cento degli intervistati) o aumentata (32 per cento), secondo il sondaggio realizzato dal 13 a 15 febbraio su un campione rappresentativo di mille persone, di età pari o superiore a 18 anni, residenti nella Francia metropolitana. La consegna di armi francesi all'Ucraina dovrebbe continuare per il 41 per cento o aumentare, secondo il 21 per cento degli intervistati, contro il 38 per cento di pareri sfavorevoli, rivela il sondaggio. Tuttavia, i sostenitori del proseguimento degli aiuti militari francesi sono in calo di 10 punti percentuali rispetto a giugno del 2023. (Frp)