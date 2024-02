Brasile: crollo cantiere a San Paolo nel 2007, Alstom condannata a multa 45 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia francese Alstom, attiva nel settore della costruzione di treni e infrastrutture ferroviarie, è stata condannata per il crollo di un cantiere della metropolitana di San Paolo avvenuto nel 2007 che provocò sette morti. Il produttore francese Alstom è stato condannato, insieme ad altre aziende e funzionari, ad una multa collettiva di quasi 45 milioni di euro dalla Corte di giustizia dello stato di San Paolo. Il tribunale ha condannato sei persone, all'epoca responsabili della società che gestiva la metropolitana, e sette altre aziende coinvolte nel progetto a pagare una multa collettiva di 240 milioni di reais (44,8 milioni di euro), ritenendo che il loro “errore amministrativo” avrebbe causato l'incidente. La decisione, per cui sarà possibile esercitare ricorsro, vieta inoltre ai funzionari condannati di lavorare nel settore pubblico e alle aziende coinvolte di partecipare a gare per appalti pubblici in Brasile per i prossimi cinque anni. (Frp)