Ucraina: Putin, per noi è un destino, una questione di vita o di morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina è solo una questione tattica per l’Occidente, ma per la Russia è una questione di vita o di morte. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin all'emittente radiotelevisiva russa “Vgtrk”, commentando la sua intervista al giornalista statunitense Tucker Carlson. Putin ha osservato che è importante che sia gli ascoltatori russi che quelli stranieri comprendano quanto sia delicato e importante per la Russia “tutto ciò che accade in Ucraina”. “Per loro (l'Occidente) è un miglioramento della loro posizione tattica, ma per noi è un destino, è una questione di vita o di morte. Volevo che le persone che avrebbero ascoltato (l’intervista con Carlson) lo capissero; se ciò abbia avuto successo o meno non spetta a me giudicarlo”, ha sottolineato Putin. (Rum)