Business news: Giappone, Renesas acquista società software statunitense Altium per 5,9 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia giapponese dei semiconduttori Renesas Electronics Corp. ha annunciato l'acquisizione della società sviluppatrice di software statunitense Altium Ltd, quotata in Australia, al prezzo di 9,1 miliardi di dollari australiani (circa 5,9 miliardi di dollari Usa). Tramite l'acquisizione di Altium, che fornisce strumenti per la progettazione di schede per circuiti stampati, Renesas punta a sviluppare piattaforme di sviluppo elettronico più efficienti e ad accelerare i progressi nel campo dei semiconduttori. L'acquisizione di Altium, che ha sede in California, consentirà anche a Renesas di rispondere più efficacemente alle esigenze dei clienti fornendo migliori soluzioni di prodotti. (Git)