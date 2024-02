Business news: Edison riprogramma consegne Gnl dal Qatar per bypassare il Mar Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Edison si rifornirà regolarmente di gas naturale liquefatto (Gnl) del Qatar riprogrammando le consegne dal Paese del Golfo in modo da evitare il transito nel Mar Rosso fino alla fine di aprile. Lo ha fatto sapere l’amministratore delegato del gruppo, Nicola Monti, precisando che le consegne avverranno attraverso il Capo di Buona Speranza. Da metà novembre gli Houthi hanno condotto degli attacchi contro le navi in transito nel Mar Rosso come risposta all’operazione militare avviata da Israele nella Striscia di Gaza in seguito all’attacco del movimento islamista palestinese Hamas contro lo Stato ebraico dello scorso 7 ottobre. Per questo molte navi stanno evitando questa rotta commerciale e adottando quella alternativa che passa dalla punta meridionale dell’Africa, allungando il percorso di 6.500 chilometri e facendo aumentare i costi. Il Qatar aveva avvertito Edison lo scorso gennaio della necessità di adottare una rotta alternativa a causa dell’attuale situazione nel Mar Rosso e il gruppo si è “adattato alle circostanze”, secondo quanto riferito da Monti. (Res)