Business news: Nigeria, governo vuole rimuovere sussidi per l'elettricità

- Il ministro dell'Energia della Nigeria, Adebayo Adelabu, ha proposto di rimuovere il sussidio per l'elettricità, affermando che il governo non può più sostenerlo. In dichiarazioni alla stampa, Adelabu ha detto che il sovvenzionamento del costo dell’elettricità ha portato il governo ad avere un debito di circa 857 milioni di dollari verso le società di produzione di energia e di altri 1,3 miliardi di dollari verso le società di gas. Il ministro ha aggiunto che quest’anno la Nigeria ha stanziato 450 miliardi di naira (circa 297 milioni di dollari) per i sussidi per l’elettricità, ma i risultati mostrano che i sussidi potrebbero finire per costare 2,9 trilioni di naira (oltre 1,9 miliardi). All’inizio di questo mese, il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha consigliato alla Nigeria di eliminare i sussidi per l’elettricità al fine di ripristinare la stabilità economica. (Res)