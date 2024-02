Business news: Guinea-Emirati, delegati della giunta a Dubai per attrarre 3 miliardi di dollari di investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I delegati della giunta al potere in Guinea sono in visita a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, per incontrare possibili finanziatori che possano destinare al Paese oltre 3 miliardi di dollari necessari a concludere la realizzazione di un progetto di sviluppo sostenibile già avviato e dal costo complessivo di 12 miliardi. Lo riferisce in una nota il servizio comunicazioni del ministero della Pianificazione, precisando che oltre il 70 per cento del progetto sarà finanziato da Conakry. I delegati resteranno a Dubai fino a domani. Il progetto si inserisce nel Programma di riferimento provvisorio, un nuovo quadro per lo sviluppo della Guinea fino al 2025. In totale, circa sessanta progetti sono inclusi in questo programma, che coinvolge tutti i dipartimenti del Paese, inclusi il ministero dell'Economia, delle Infrastrutture, dell'Istruzione, dell'Agricoltura. (Res)