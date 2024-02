Business news: Nigeria, conclusa missione di presentazione fiera Macfrut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa la missione di presentazione agli operatori e alle organizzazioni in Nigeria, negli Stati Lagos e Ogun, del presidente di Macfrut, Renzo Piraccini, e di Cecilia Marzocchi dell'ufficio estero. La missione, si legge in un comunicato, è stata possibile grazie alla collaborazione dell'ufficio Ice Agenzia di Lagos, diretto da Maurizio Ferri. La Nigeria è il più popoloso Paese dell'Africa con oltre 200 milioni di abitanti e il settore agricolo rappresenta un terzo del suo prodotto interno lordo (Pil). La filiera ortofrutticola necessità di molti interventi per migliorare produttività e volumi, dal momento che le quantità prodotte sono insufficienti a soddisfare la domanda interna, e si ricorre a rilevanti importazioni dai paesi limitrofi. La Nigeria partecipa a Macfrut dallo scorso anno e in questa edizione (8-10 maggio 2024 Rimini Expo Centre) aumenterà notevolmente il numero delle imprese, oltre 30, insieme alla superficie espositiva (200 metri quadri). Gli espositori sono principalmente produttori, ma anche importatori di tecnologie e mezzi tecnici per l'agricoltura. (segue) (Com)