Business news: Gabon Oil Company pronta a comprare la Assala Energy

- La Gabon Oil Company, compagnia petrolifera nazionale del Paese, è pronta ad acquistare Assala Energy, controllata dall'azienda privata Carlyle Group. Lo riferisce "Upstream online", osservando che con questa mossa la giunta al potere nel Paese mette fine alle aspirazioni di Maurel & Prom (M&P) di acquistare la società. Lo scorso agosto, M&P ha concluso un accordo in contanti da 730 milioni di dollari con Carlyle per acquisire Assala, che produce circa 45 mila barili al giorno di petrolio in Gabon da asset acquisiti da Shell per 1 miliardo di dollari nel 2017. Tuttavia, il Gabon ha esercitato il suo diritto di prelazione sull'operazione, e con la firma di un accordo di acquisto di azioni della Gabon Oil Company (Goc) e della Assala Energy Investments. (Res)