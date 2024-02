Regno Unito: al via tour di Cameron nelle Americhe, prima tappa nelle Falkland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico David Cameron visiterà nei prossimi giorni le Isole Falkland prima di iniziare il suo tour nelle Americhe. Lo si legge in un comunicato diffuso dal dicastero degli Esteri del Regno Unito. "Le Isole Falkland sono una componente preziosa della famiglia britannica e siamo chiari sul fatto che finché vorranno rimanere parte di quella famiglia, la loro sovranità non sarà negoziabile", ha detto il ministro prima del viaggio. Il programma di Cameron prevede anche visite in Brasile, dove parteciperà all'incontro dei ministri degli Esteri del G20 a Rio de Janeiro il 21 e 22 febbraio, in Paraguay e negli Stati Uniti. (Rel)