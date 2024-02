© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I profitti dei cantieri navali della Cina sono aumentati del 131,7 per cento su anno nel 2023, attestandosi a 3,6 miliardi di dollari. Lo indicano i dati dell’Associazione nazionale dei cantieri navali. Nello stesso periodo, i ricavi derivanti dalle attività principali dei costruttori navali hanno raggiunto 87 miliardi di dollari, in aumento del 20 per cento su anno. (Cip)