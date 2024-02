Business news: veicoli elettrici, la taiwanese Gogoro espanderà servizi nelle Filippine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore taiwanese di scooter elettrici Gogoro prevede di espandere la sua rete di servizi nelle Filippine durante l'anno, con l'apertura di 20 o 30 nuove stazioni di ricambio batterie. Lo riferisce il quotidiano "Taiwan News", ricordando che l'azienda ha iniziato ad offrire i suoi servizi a Manila lo scorso dicembre. Ciononostante, il presidente e amministratore delegato di Gogoro Filippine, Bernie Llamzon, si è detto "molto ottimista circa il potenziale dei nostri scooter in questo mercato" e ha annunciato un'espansione dei servizi al di fuori della capitale. Come evidenziato dal fornitore di dati tedesco "Statista", l'industria della mobilità sostenibile nelle Filippine è in forte crescita, con il segmento degli scooter elettrici che dovrebbe registrare un'espansione del 12,8 per cento annuo dal 2024 al 2028. Le entrate registrate da Gogoro nel 2023 si sono attestate a 349,8 milioni di dollari. Per quest'anno, l'azienda prevede di generare un fatturato compreso tra i 385 e i 420 milioni di dollari, il 90 per cento del quale costituito dal mercato taiwanese. (Res)