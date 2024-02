Business news: Oman, bilancia commerciale segna un surplus di quasi 18 miliardi di dollari a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bilancia commerciale dell'Oman ha registrato un surplus di 6,9 miliardi di rial (circa 17,9 miliardi di dollari) a novembre 2023, in calo rispetto ai 9,5 miliardi di rial (circa 24,6 miliardi di dollari) nello stesso periodo del 2022. I dati del Centro nazionale per le statistiche e l'informazione hanno rivelato che le esportazioni di merci sono state pari a 20,6 miliardi di rial (circa 53 miliardi di dollari) a novembre 2023, riflettendo un calo dell’11,4 per cento rispetto ai 23,2 miliardi di rial (circa 60,27) registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. Nello stesso periodo, il valore delle importazioni di merci in Oman ammontava a 13,6 miliardi di rial nel novembre 2023, indicando una diminuzione dello 0,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il calo del valore delle esportazioni è stato principalmente attribuito a una diminuzione delle esportazioni di petrolio e gas, scese a 12,5 miliardi di rial, segnando un calo del 17,7 per cento rispetto a 15,2 miliardi di rial nel novembre 2022. Nel settore del petrolio e del gas, le esportazioni di greggio sono state di circa 8,9 miliardi rial alla fine di novembre 2023, segnando una diminuzione del 17,3 per cento rispetto all’anno precedente. Le esportazioni di petrolio raffinato sono scese a 1,3 miliardi di rial, in calo del 23,5 per cento, mentre le esportazioni di gas naturale liquefatto sono scese a 2,3 miliardi di rial, in calo del 15,7 per cento rispetto a 2,7 miliardi di rial nel novembre 2022. Inoltre, le statistiche hanno rivelato un calo dell’1,4 per cento nel valore di esportazioni di beni non petroliferi entro la fine di novembre 2023, per un totale di 6,7 miliardi di rial rispetto ai 6,8 miliardi di rial di novembre 2022. (Res)