Business news: Arabia Saudita firma progetto per perforare otto pozzi d'acqua in Yemen

- L'ente di assistenza umanitaria dell'Arabia Saudita, il KsRelief (King Salman Relief), ha firmato un accordo di cooperazione con un'organizzazione della società civile per realizzare un progetto di sviluppo e perforazione di otto pozzi d'acqua nei governatorati di Hadhramaut, Hodeidah e Shabwa, in Yemen. Lo si apprende dal quotidiano panarabo di proprietà saudita "Asharq al Awsat". L'accordo è stato firmato ieri dall'assistente supervisore generale di KsRelief, Ahmed al Baiz, con un'organizzazione della società civile di cui non viene specificato il nome. I nuovi pozzi saranno collegati a sistemi di energia solare e dotati di serbatoi alti 5 metri per garantire l'accesso all'acqua. Inoltre, secondo il direttore del Dipartimento per gli aiuti alla salute e all'ambiente di KsRelief, Abdullah bin Saleh al Muallem, altri nove vecchi pozzi saranno riabilitati e collegati a sistemi di energia solare, a beneficio di 65.300 persone. L'accordo fa parte degli sforzi dell'Arabia Saudita per sostenere il settore idrico e igienico ambientale, e alleviare le sofferenze del popolo yemenita durante la sua crisi umanitaria. (Res)