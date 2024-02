Business news: Energia, forniture di carbone russo in Turchia sono aumentate del 46 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di carbone russo in Turchia nel 2023 sono aumentate del 46 per cento rispetto al 2022, raggiungendo un tasso massimo storico di 27,5 milioni di tonnellate. Lo riferisce il quotidiano russo "Vedomosti", citando i dati dell'Istituto di statistica turco (Tuik). La ragione principale di questa dinamica secondo "Vedomosti" è dovuta al prezzo favorevole del carbone proveniente dalla Russia, venduto ad Ankara con uno sconto di circa il 24 per cento. La quota del carbone russo è cresciuta nelle importazioni turche nel 2023 dal 48 per cento al 70 per cento, un record mai registrato. Si precisa che le forniture russe estromettono il carbone colombiano dal mercato turco, le cui importazioni verso Ankara sono diminuite di 1,7 volte lo scorso anno. (Rum)