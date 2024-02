Business news: Qatar, Fincantieri rinnova contratto di sponsorizzazione fiera Dimdex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato organizzatore della Doha International Maritime Defense Exhibition and Conference (Dimdex) ha annunciato il rinnovo del contratto di sponsorizzazione con il costruttore navale italiano Fincantieri, "sponsor diamante" dell'ottava edizione di Dimdex. La fiera sarà inaugurata dal 4 al 6 marzo presso il Qatar National Convention Center, a Doha, la capitale del Paese. L'accordo è stato siglato il 14 febbraio presso il ministero della Difesa qatariota dal capo del personale di Dimdex, Abdulbaqi Saleh Al Ansari, e dal vice responsabile delle vendite dell'Unità delle navi militari di Fincantieri, Mauro Manzini, alla presenza del capo di Stato maggiore delle Forze armate del Qatar, generale Salem bin Hamad bin Aqeel al Nabit. "Orgogliosi di siglare questa partnership con Fincantieri, riaffermiamo la nostra visione condivisa e la nostra collaborazione. Questa partnership è una testimonianza del legame di lunga data che abbiamo coltivato, e non vediamo l'ora di ottenere un impatto notevole in questo settore. Le nostre alleanze strategiche sono fondamentali per far progredire le capacità delle Forze armate del Qatar, garantendo il successo delle nostre missioni", ha dichiarato Al Nabit. Commentando l'accordo di sponsorizzazione, il capo del personale di Dimdex Al Ansari ha dichiarato: "Siamo onorati di riaffermare la nostra solida partnership con Fincantieri, una potenza nella costruzione navale globale. Il loro continuo sostegno (...) ha giocato un ruolo chiave nel nostro percorso verso l'eccellenza nel campo della difesa e della sicurezza marittima. Insieme, prevediamo di raggiungere risultati ancora più importanti, grazie al nostro impegno comune di far progredire gli standard del settore". (Res)