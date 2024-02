Business news: Libia, sopralluoghi sul sito della Raffineria petrolifera del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zallaf Oil Exploration and Production Company, società controllata dalla National Oil Corporation (Noc) libica, ha svolto una visita ispettiva al sito dove sorgerà la Raffineria petrolifera del Sud, progetto di importanza strategica per l’intera Libia e rimasto sulla carta per 40 anni. Il luogo scelto si trova a sud-ovest della città di Ubari, riferisce una nota di Zallaf Oil, spiegando che un team tecnico ha esaminato la natura geografica e logistica dell'area, allo scopo di avviare le disposizioni ingegneristiche necessarie per avviare i lavori. La visita si è svolta dopo una riunione tenuta a Sebha incentrata sul contratto per la fornitura di attrezzature della futura Raffineria del Sud. A partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, l’allora Jamahiriya del colonello Muammar Gheddafi elaborò un progetto per raffinare sul posto le centinaia di migliaia di barili di greggio che vengono estratti ogni giorno dai vicini giacimenti di Sharara, El Feel e Al Hamra. Un’idea che però non si è mai concretizzata, nonostante la promessa dei governi che si sono succeduti dopo la rivoluzione del 2011. Due anni fa, il Governo di unità nazionale guidato dall’attuale premier Abdulhamid Dabaiba aveva annunciato di voler dar seguito al progetto, dopo le proteste e il blocco dei giacimenti da parte degli abitanti del Fezzan, la regione libica sud-occidentale che soffre di gravi disservizi a causa della scarsità di carburante e dell'assenza delle istituzioni governative. (Lit)