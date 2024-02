Business news: lubrificanti, l’uzbeka Saneg acquisisce il produttore italiano Cgc Lubricants

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La più grande compagnia privata nel settore del petrolio e del gas dell'Uzbekistan, Saneg, ha dichiarato di aver acquisito la Cgc Lubricants Italy, produttore italiano di oli e grassi di elevata qualità per il settore autotrazione e industria. Lo si apprende da un comunicato. Grazie a questa acquisizione, Saneg espande significativamente la propria presenza sul mercato europeo e rafforza la sua posizione come leader tecnologico nell'industria dei lubrificanti. Come risultato dell'accordo, Cgc Lubricants Italy è stata rinominata Saneg Oil Italy Spa. L'acquisizione della società italiana unisce due attori riconosciuti nell'industria dei lubrificanti. La Cgc Lubricants Italy ha la sede centrale a Roma e un moderno impianto produttivo a Bari con personale qualificato. (Com)