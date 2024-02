Business news: l'Algeria pianifica di investire 442 milioni di dollari in partenariati regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia e delle miniere algerino, Mohamed Arkab, ha evidenziato l'importanza crescente della cooperazione dell'Algeria con i paesi africani produttori di combustibili fossili, come la Nigeria, per consolidare la sua posizione di polo energetico regionale. In un'intervista alla rivista dell’esercito "El Djeich" del mese di febbraio, Arkab ha parlato della “flessibilità “dell'Algeria in un mercato globale instabile, evidenziando il suo ruolo di affidabile fornitore di gas naturale. Inoltre, Arkab ha illustrato i piani di espansione della compagnia nazionale Sonatrach all'estero, con partenariati nella ricerca e produzione di carburanti nei paesi vicini come Libia, Mali e Niger. Gli investimenti previsti ammontano a un totale di 442 milioni di dollari nel periodo 2024-2028. Il ministro ha anche citato i significativi investimenti energetici effettuati dall'Algeria negli ultimi anni, che hanno rafforzato la sua capacità di produzione interna di gas e fornito una flessibilità di esportazione per adattarsi alle fluttuazioni della domanda. Infine, il ministro ha parlato dell'impegno dell'Algeria nel ridurre l'impronta di CO2 rafforzerà il ruolo e la posizione del gas naturale come energia che sostiene la transizione energetica, mantenendone la competitività come fonte per ancora molti anni a venire. (Ala)