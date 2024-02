Business news: Adnoc Drilling registra aumento del 41 per cento di utili in quarto trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia emiratina Adnoc Drilling, la maggiore società di perforazione del Medio Oriente per dimensione di piattaforme, ha registrato un aumento del 41 per cento dell'utile netto nel quarto trimestre del 2023, grazie all'aggiunta di un certo numero di impianti operativi. Lo ha riferito il quotidiano “The National”, aggiungendo che l'utile netto per i tre mesi fino alla fine di dicembre è salito a 329 milioni di dollari, secondo quanto si legge in un documento depositato presso l'Abu Dhabi Securities Exchange, dove sono negoziate le sue azioni. I ricavi nel periodo di riferimento sono aumentati del 15 per cento, raggiungendo gli 841 milioni di dollari. L'utile netto del quarto trimestre è stato "influenzato positivamente da circa 55 milioni di dollari di riduzione degli ammortamenti", ha dichiarato la società. "La nostra ambiziosa strategia di espansione della flotta, unita all'accelerazione della crescita dei servizi per il settore petrolifero, ha consentito di ottenere risultati eccezionali, al di là delle aspettative del mercato", ha dichiarato l'amministratore delegato, Abdulrahman al Seiari. Adnoc Drilling fornisce servizi integrati di perforazione alle società sorelle Adnoc Onshore e Adnoc Offshore. L'azienda sta espandendo le proprie attività in quanto la società madre Adnoc intende aumentare la propria capacità produttiva fino a 5 milioni di barili al giorno entro il 2027. (Res)