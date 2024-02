Business news: premier Libia, revoca sussidi carburante entro metà o fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la metà o al massimo la fine dell’anno il Governo di unità nazionale della Libia (Gun) revocherà i sussidi per il carburante. Lo ha detto il primo ministro libico, Abdulhamid Dabaiba, citato dal quotidiano “Al Wasat”. Secondo quanto reso noto dal premier, il 40 per cento del bilancio del Paese è destinato ai sussidi per il carburante. Il mese scorso, Dabaiba, nell’annunciare la futura rimozione di questi contributi, aveva spiegato che la decisione “è irrevocabile”, sottolineando che le istituzioni internazionali, la Banca centrale della Libia e organi di regolamentazione hanno ammonito sulla necessità di porre fine alla situazione attuale. Sulla base di questo, il primo ministro ha esortato il Comitato libico per gli idrocarburi a esplorare “alternative” al fine di garantire supporto ai cittadini, enfatizzando che è inaccettabile procrastinare ulteriormente la risoluzione di questo problema. La Libia è tra i primi Paesi al mondo in cui il carburante è meno caro. Questo non serve solo le pompe di benzina, ma anche le centrali elettriche e i generatori di elettricità per evitare i blackout. Il Paese nordafricano produce circa 1,2 milioni di barili di petrolio al giorno, ma non ha abbastanza raffinerie per trasformarlo in carburante, per cui è costretto a importare dall’estero barattandolo con il greggio. (Lit)