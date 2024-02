© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Kazakhstan ha rallentato al 9,5 per cento nel mese di gennaio su base annuale. Lo ha reso noto il vicepresidente della Banca nazionale Akylzhan Baimagambetov, secondo cui i dati dovrebbero consentire alle autorità locali di continuare a tagliare il tasso d'interesse di riferimento, già ridotto a gennaio al 15,25 per cento. L'inflazione su base mensile resta tuttavia superiore alla media storica. (Res)