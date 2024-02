Business news: Cina, prestiti a medio e lungo termine alle industrie aumentati del 28 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prestiti in essere a medio e lungo termine concessi alle industrie della Cina ammontavano a circa 3 mila miliardi di dollari alla fine del 2023, in aumento del 28 per cento su base annua. Lo indicano i dati della Banca centrale (Pboc). Quelli concessi all'industria pesante si attestavano a 2.616 miliardi di dollari (+28 per cento annuo), mentre quelli confluiti nell'industria leggera hanno raggiunto quota 422 miliardi di dollari (+27,9 per cento annuo). Nello stesso periodo, i prestiti nel comparto dei servizi sono aumentati del 12,4 per cento arrivando a 8.638 miliardi di dollari, mentre il saldo di quelli nelle infrastrutture è aumentato del 15 per cento rispetto al 2022. (Cip)