Business news: Filippine, consorzio guidato da San Miguel Corp vince appalto per l'aeroporto di Manila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un consorzio di aziende guidato dal conglomerato San Miguel Corp. (Smc) si è aggiudicato l'appalto per il rinnovo e l'operazione del principale aeroporto di Manila, l'aeroporto internazionale Ninoy Aquino (Naia), un progetto dal costo stimato in 170,6 miliardi di pesos (3 miliardi di dollari). Il consorzio guidato da Smc ha offerto al governo delle Filippine l'82 per cento dei ricavi dell'aeroporto, in cambio di una licenza per operare l'infrastruttura nell'ambito di un accordo di privatizzazione. Del consorzio guidato da Smc fa parte anche il gestore coreano dell'Aeroporto internazionale di Incheon (Seul). (Fim)