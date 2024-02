Business news: Arabia Saudita, produzione industriale segna +0,4 per cento a dicembre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore minerario ed estrattivo dell’Arabia Saudita ha trainato la produzione industriale a dicembre 2023, contribuendo ad un aumento dello 0,4 per cento dell’indice mensile. Secondo l'ultimo rapporto diffuso dall'Autorità generale di statistica saudita (Gastat), a dicembre la crescita del settore manifatturiero è rimasta invariata rispetto a novembre, mentre sono diminuite le forniture di elettricità e gas. Tuttavia, l’aumento su base mensile dell’indice della produzione industriale (Ipi) è stato trainato dal settore minerario ed estrattivo, che è aumentato dell’1,4 per cento. Su base annua, l’Ipi è diminuito del 10,5 per cento a dicembre 2023 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Secondo il Gastat, il calo dell’Ipi è stato principalmente attribuito alla decisione dell’Arabia Saudita di ridurre la produzione di petrolio, in linea con l’accordo stipulato dall’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e dai suoi alleati (Opec+). Nel dicembre 2023, l’attività estrattiva in Arabia Saudita è diminuita del 14,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, riflettendo la riduzione della produzione di petrolio del paese a 8,9 milioni di barili al giorno. (Res)