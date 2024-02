Business news: Arabia Saudita versa 250 milioni di dollari in sovvenzioni al governo yemenita di Aden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha depositato una seconda rata di una sovvenzione destinata allo Yemen del valore di 250 milioni di dollari. Lo ha riferito l'agenzia di stampa saudita “Spa”. “Gli aiuti servono ad aiutare il governo yemenita a contrastare il deficit di bilancio, sostenere le riforme economiche e la sicurezza alimentare e sostenere salari, stipendi e spese operative. Si tratta della seconda rata di una sovvenzione da 1,2 miliardi di dollari annunciata nell'agosto 2023 per coprire le spese per i salari e la sicurezza alimentare", ha detto l'ambasciatore dell’Arabia Saudita in Yemen, Mohammed al Jaber, su X. Il sostegno arriva secondo le direttive del re Salman e del principe ereditario Mohammed bin Salman, ed è un'affermazione dell'impegno del Regno per garantire sicurezza, stabilità e sviluppo al popolo yemenita, ha affermato la “Spa”. Il sostegno finanziario mira, inoltre, a rafforzare il bilancio del governo yemenita, aumentare il potere d'acquisto dei cittadini yemeniti e sostenere la ripresa economica dello Yemen. Il Regno aveva annunciato che concederà allo Yemen 1,2 miliardi di dollari in aiuti economici nell’agosto 2023, portando l’importo totale dello sviluppo diretto e degli aiuti economici sauditi al Paese a 11,2 miliardi di dollari tra il 2012 e il 2023. (Res)