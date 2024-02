Business news: Tunisia, Banca mondiale pronto a sostenere riforme economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale è pronta a fornire “tutto il sostegno necessario” alle riforme economiche varate dalla Tunisia. E’ quanto emerge da un incontro tra Syed Tauquir Shah, direttore esecutivo della Banca mondiale per Afghanistan, Algeria, Ghana, Iran, Libia, Marocco, Pakistan e Tunisia, in un incontro la ministra delle Finanze tunisina, Sihem Boughdiri, incentrato sull'avanzamento dei programmi di cooperazione esistenti con l’istituzione internazionale e i programmi di lavoro per il prossimo periodo. Presente anche il country manager della Banca mondiale per la Tunisia, Alexandre Arrobbio. A renderlo non è un comunicato del dicastero delle Finanze tunisino. “Syed Tauquir Shah ha sottolineato che la Tunisia è uno dei partner più importanti della Banca grazie alle forti relazioni di cooperazione tra le due parti, mostrando la volontà di sostenere i programmi prioritari di riforma e di sviluppo presentati, sottolineando che sono in linea con gli orientamenti della Banca mondiale per il prossimo periodo”, afferma la nota. La ministra, da parte sua, ha sottolineato la determinazione delle autorità tunisine "a lavorare progressivamente per migliorare i saldi di bilancio e la situazione economica, oltre ad attuare numerose riforme derivanti dalle tendenze e priorità nazionali, in particolare le riforme volte a ripristinare la stabilità economica e finanziaria, a stimolare gli investimenti e a consolidare il ruolo sociale dello Stato". (Tut)