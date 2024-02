Argentina: conti pubblici in ripresa, a gennaio avanzo primario e avanzo pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio l'amministrazione pubblica dell'Argentina ha registrato un avanzo pubblico di 518,4 miliardi di pesos (l'equivalente di circa 578 milioni di euro). Il dato, in netta controtendenza con il recente andamento dei conti pubblici argentini, è frutto di un attivo primario di 2,01 miliardi di pesos, depurato dall'1,49 miliardi di pesos di pagamento degli interessi sul debito pubblico. Si tratta del primo attivo di bilancio mensile registrato da agosto 2012, il più alto realizzato a gennaio, dal 2011. Nel primo mese del 2024 l'erario ha incassato oltre 6.147 miliardi di pesos, un aumento del 256,7 per cento su anno spiegato dalle buone performance del commercio estero e dell'attività economica interna: il gettito dato dalle imposte sulle esportazioni è cresciuto del 574,3 per cento, mentre quello sulle importazioni del 377,3 per cento. In forte crescita (+1.302 per cento) anche le entrate legate all'imposta Pais, il balzello messo all'acquisto di moneta straniera. Quanto all'attività economica interna, il gettito dell'Iva ha garantito ingressi in crescita del 288,7 per cento. (Abu)