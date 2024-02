Business news: India, spagnola Acciona avvia lavori di un parco fotovoltaico da 412 MW nel Rajasthan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Acciona ha avviato i lavori di costruzione del suo più grande progetto di energia rinnovabile in India, il parco fotovoltaico da 412 megawatt (MW) che inizierà a generare energia pulita a partire dal 2025 nello Stato del Rajasthan. Secondo quanto riferito in un comunicato, una volta entrato in funzione sarà in grado di alimentare 840 mila abitazioni, evitando così l'emissione di 724 mila tonnellate di CO2 all'anno. Secondo Acciona, la scelta del Rajasthan come sede del nuovo impianto fotovoltaico non è casuale, in quanto questa zona dell'India settentrionale vanta il maggior numero di impianti solari su larga scala del Paese, con oltre 18 gigawatt (GW) collegati entro la fine del 2023. (Spm)