Business news: India, Modi lancia sistemi di pagamento Upi e RuPay in Sri Lanka e Mauritius

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, insieme all’omologo di Mauritius, Pravind Jugnauth, e al presidente dello Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, in una cerimonia in videoconferenza, ha lanciato il sistema di pagamento indiano Unified Payment Interface (Upi) in Sri Lanka e Mauritius e la carta indiana RuPay a Mauritius. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio del premier indiano. Modi, osservando che gli storici legami fra i tre Paesi prendono nuova forma con le connessioni digitali, ha sottolineato che la tecnofinanza rafforzerà le transazioni transfrontaliere e aiuterà il turismo. Secondo i dati da lui riferiti, l’anno scorso sono state registrate oltre cento miliardi di transazioni Upi, per un valore di duemila miliardi di rupie. Modi ha ribadito anche l’impegno del suo governo nella politica di vicinato, sostenendo di non considerare lo sviluppo del suo Paese separatamente da quello dei vicini. L’Upi è un sistema di pagamento in tempo reale per facilitare le transazioni interbancarie. RuPay è un sistema di servizi di pagamento mediante carte. Entrambi sono stati sviluppati dalla National Payments Corporation of India (Npci), un’organizzazione istituita nel 2008 dalla Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, e dall’Associazione delle banche indiane (Iba). (Inn)