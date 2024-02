Navalnyj: Gualtieri, lunedì in piazza del Campidoglio per fiaccolata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piazza del Campidoglio accoglierà lunedì, alle ore 18:30, una fiaccolata in memoria di Alex Navalnyj, il martire dissidente russo morto nella sua prigione. “Sarò in piazza anche io al fianco di tutti coloro che difendono i valori della democrazia, della libertà, dei diritti civili”. Lo scrive su X (ex Twitter), il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.(Com)