Business news: Kazakhstan, la regione di Ulytau lanierà 16 progetti d'investimento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione di Ulytau, nella zona centrale del Kazakhstan, lancerà 16 progetti d'investimento nel corso del 2024: otto nel settore industriale, tre in quello del turismo e del commercio, cinque nel comparto agro-industriale. Questo è quanto emerso dall'incontro avuto ad Astana dal presidente kazakho, Kassym-Jomart Tokayev, con il governatore regionale Berik Abdygaliuly, secondo cui le iniziative dovrebbero portare all'apertura di almeno 700 nuovi posti di lavoro. Abdygaliuly ha illustrato i risultati dello sviluppo socio-economico di Ulytau nel 2023, con una crescita del 14 per cento del volume degli investimenti in capitale fisso e una quota del 90 per cento degli investimenti privati. (Res)