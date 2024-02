Business news: Cina, saldo prestiti legati all'agricoltura aumentato del 14,9 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il saldo dei prestiti legati all'agricoltura in Cina, in valuta locale ed estera, si è attestato a circa 7.970 miliardi di dollari nel 2023, in aumento del 14,9 per cento anno su anno. Lo indicano i dati pubblicati dalla Banca centrale (Pboc). La modernizzazione dell'agricoltura e la creazione di un sistema d'approvvigionamento alimentare diversificato sono punti cardine nell'agenda di Xi Jinping. Al termine della Conferenza centrale sul lavoro rurale, tenuta a Pechino il 19 e 20 dicembre scorsi, il presidente cinese ha fatto il punto sui risultati raggiunti nel 2023, delineando le priorità del lavoro agricolo nell'anno in corso. (Cip)