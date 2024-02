Business news: valore delle aziende cinesi quotate a Wall Street crollato del 17,5 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore delle aziende della Cina quotate nelle Borse statunitensi ha subito un calo di circa 17,5 punti percentuali nel 2023. È quanto si apprende da un rapporto della Commissione di revisione economica e di sicurezza Usa-Cina, con sede a Washington. Attualmente, le società cinesi quotate alla Borsa di New York, al Nasdaq e al Nyse American sono 256, con un valore complessivo di 848 miliardi di dollari. Il dato certifica una perdita di valore del 17,5 per cento rispetto al 2022, quando le 252 aziende cinesi quotate nei mercati azionari erano valutate mille miliardi di dollari. Il rapporto esprime inoltre "preoccupazione" per "lo status giuridico discutibile" di molte delle suddette aziende. Circa 166 ricorrono infatti ad una struttura di entità a interesse variabile (Vie), un complicato accordo societario che conferisce agli azionisti partecipazioni in una società di comodo offshore ma non nella società stessa. Le Vie, che rappresentano il 91 per cento della capitalizzazione totale del mercato cinese sulle borse statunitensi, consentono alle imprese di eludere le restrizioni imposte da Pechino sulle partecipazioni straniere in settori sensibili, e sono state sottoposte a crescenti controlli sia nel Paese asiatico che a Washington. (Cip)