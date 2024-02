Somalia-Etiopia: governo di Mogadiscio, impedito accesso presidente Mohamud al vertice Ua di Addis Abeba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale della Somalia ha condannato fermamente il tentativo "provocatorio" del governo etiope di impedire alla delegazione del presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud di partecipare al vertice dell'Unione africana in corso di svolgimento ad Addis Abeba. "Questa azione viola tutti i protocolli diplomatici e internazionali e, soprattutto, le tradizioni consolidate dell’Unione africana. Questo comportamento si aggiunge alla crescente lista di azioni irregolari da parte del governo etiope negli ultimi tempi", si legge in un comunicato, con chiaro riferimento al controverso memorandum d'intesa firmato il primo gennaio tra l'Etiopia e la repubblica separatista del Somaliland. "Dato che l’Etiopia ospita il quartier generale dell’Unione africana, la sua leadership e il suo governo hanno l’obbligo di trattare allo stesso modo tutti i leader africani. Ospitare l’Ua - prosegue la dichiarazione - è sia un onore che un privilegio per l’Etiopia; tuttavia, se il suo governo non riesce a sostenere questo onore e questa responsabilità con il necessario decoro, potrebbe essere necessario che l’Unione africana rivaluti l’ubicazione del suo quartier generale. Mentre denunciamo l’azione ingiustificata dell’Etiopia, chiediamo anche all’Ua di condurre urgentemente un’indagine credibile e indipendente su questa condotta oltraggiosa, in linea con i protocolli dell’unione", conclude la nota. (segue) (Res)