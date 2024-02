Somalia-Etiopia: governo di Mogadiscio, impedito accesso presidente Mohamud al vertice Ua di Addis Abeba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di una conferenza stampa tenuta in occasione del vertice, il presidente Mohamud ha denunciato un incidente in cui il suo convoglio e quello in cui viaggiava il presidente di Gibuti, Ismail Omar Guelleh, hanno dovuto affrontare violenti tentativi da parte del personale di sicurezza del governo etiope di impedire il loro ingresso ai lavori del vertice. "Il deplorevole incidente costituisce un pericoloso precedente per i futuri vertici e riflette negativamente sull’affidabilità dell’Etiopia come paese ospitante e sul suo impegno nel sostenere i valori dell’Unione africana", ha affermato il presidente somalo. L’Etiopia, da parte sua, ha contestato la versione somala dell’incidente e ha insistito sul fatto che Mohamud sia stato accolto calorosamente e ha affermato che la delegazione somala è stata bloccata quando le sue forze di sicurezza hanno tentato di entrare in un luogo con le armi. "In quanto paese ospitante, il governo dell'Etiopia è responsabile della sicurezza di tutti i capi di Stato e di governo nel paese", ha affermato il portavoce del premier Abiy Ahmed, Billene Seyoum. (Res)