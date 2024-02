Business news: Kazakhstan-Uzbekistan, la costruzione del Centro internazionale di cooperazione industriale inizierà ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizierà il prossimo agosto la costruzione del Centro internazionale per la cooperazione industriale “Asia centrale”, un complesso di 100 ettari tra la regione kazakha del Turkestan e quella uzbeka di Syrdarya che dovrebbe favorire gli scambi tra i due Paesi e l’export di prodotti industriali. Lo ha annunciato il viceministro del Commercio e dell’Integrazione di Astana, Kairat Torebayev, nel corso di una visita in Uzbekistan. Secondo l’alto funzionario, ripreso dall’agenzia di stampa “Kazinform”, i prodotti del Centro saranno disponibili sia nel mercato uzbeko che nel mercato kazakho, e dovrebbero contribuire a portare l’interscambio commerciale bilaterale a 10 miliardi di dollari. Secondo Bekmurod Akbarov, vice direttore del dipartimento per gli investimenti e il commercio della regione di Syrdarya, i lavori di costruzione dovrebbero essere ultimati nel 2027. (Res)