Business news: cattura e sequestro anidride carbonica, Singapore e Indonesia avviano collaborazione

- Singapore e l’Indonesia hanno firmato una lettera d’intenti per la cooperazione transfrontaliera sulla cattura e il sequestro dell’anidride carbonica (Css). I due Paesi formeranno un gruppo di lavoro per arrivare a un accordo legalmente vincolante. Lo hanno annunciato i rispettivi governi. Singapore è il primo Paese a sottoscrivere una dichiarazione di intenti in materia con l’Indonesia, dove è entrato in vigore un regolamento presidenziale che permette agli operatori Css di destinare il 30 per cento della capacità di stoccaggio alla CO2 importata. Giacarta punta a fare dell’Indonesia un hub del processo Css, puntando sul fatto che l’arcipelago indonesiano ha un’ampia capacità di stoccaggio sotto forma di giacimenti di petrolio e gas esauriti e falde acquifere saline. (Fim)