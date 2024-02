Navalnyj: Lupi, a manifestazione per difendere valori democratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- “Aderiamo alla manifestazione convocata lunedì in Campidoglio per difendere dagli attacchi delle autocrazie i valori della democrazia, i principi di libertà e la difesa del pluralismo politico e culturale. Il dissenso in una democrazia matura è un elemento essenziale e la morte di Alexei Navalnyj è lì a ricordarcelo. Saremo lì a ribadire l’importanza del sostegno all’Ucraina, democrazia aggredita ferocemente, che va supportata nella sua difesa della libertà e dell’autodeterminazione”. Lo afferma il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi. (Rin)